Total War Three Kingdoms è il miglior lancio del 2019 su Steam

Total War Three Kingdoms non ha segnato solamente le migliori vendite al lancio per un gioco della serie, il nuovo titolo di Creative Assembly è ad oggi anche il miglior lancio del 2019 su Steam, superando Sekiro Shadows Die Twice.

Dopo aver raggiunto anche il maggior numero di preordini nella storia di Total War, Three Kingdoms ha registrato ottimi numeri al lancio su Steam, risultando anche il prodotto più giocato in assoluto sulla piattaforma di Valve durante lo scorso weekend.

Intervistato da GamesIndustry, Rob Bartholomew di Creative Assembly si è detto soddisfatto del successo riscosso da Total War Three Kingdoms ed ha fatto sapere che attualmente la maggior parte dei giocatori attivi provengono da Cina e Corea, segno di come i giocatori locali siano interessati a scoprire come la storia della Cina sia stata rappresentata in un videogioco.