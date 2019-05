Total War: Three Kingdoms è il miglior lancio della serie su Steam

Total War: Three Kingdoms è uscito solo Giovedì, ma ha già raggiunto ottimi risultati, soprattutto considerando i numeri di Steam, dove si è già affermato come uno dei best seller del mese, e sta rapidamente scalando le classifiche dei titoli più giocati.

Il gioco ha infatti già raggiunto un picco di oltre 162.000 utenti connessi contemporaneamente, e si tratta di un numero in continua crescita. I risultati sono ancora più impressionanti se paragonati agli altri titoli della saga come Rome 2, fermo a 118.000 utenti e Warhammer, 112.000.

Trattandosi di una rappresentazione storicamente piuttosto accurata della Cina, è probabile che un discreto boost sia arrivato proprio dal mercato cinese, sul quale Steam è in continua espansione anche grazie alla popolarità acquisita su alcuni giorni distribuiti sulla piattaforma, non ultimo PUBG.

Come che sia, si tratta sicuramente di un ottimo risultato per la software house, e per la serie Total War, che si conferma in ottima forma nonostante la formula ormai consolidata. Per approfondire sul gioco potete sicuramente dare un'occhiata alla nostra recensione di Total War: Three Kingdoms, mentre se volete il supporto delle immagini, l'ultimo trailer di Total War: Three Kingdoms può fare al caso vostro.

Che ne pensate? Avete già dato una chance al gioco?