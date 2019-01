Total War Three Kingdoms: il nuovo trailer illustra le abilità delle spie

Le spie stanno uscendo allo scoperto e sono sotto i riflettori nell'ultimo video di Total War: Three Kingdoms.

In Total War: Three Kingdoms, le tue spie possono intrufolarsi dietro le linee nemiche per avvelenare, assassinare e persino incitare alla guerra. Dovranno mantenere un basso profilo in un primo momento, condividendo segreti più piccoli come il movimento delle truppe nemiche. Ma, una volta saliti tra le fila, possono mettere in ginocchio i tuoi nemici!

Presta attenzione: il tradimento non è privo di pericoli. Se una spia viene catturata, rischia un'esecuzione brutale. Certo, possono sempre tradirti per salvarsi, tornando da te nei panni di un doppio e subdolo agente. Il tuo più importante generale combatte per la tua gloria o potrebbe tradirti?

Unificare la Cina non è mai stata un'impresa facile... Total War: Three Kingdoms sarà disponibile il 7 marzo 2019.