Total War Three Kingdoms: il nuovo trailer ci porta alla scoperta della Cina

Nell'ultimo trailer cinematografico di Total War: Three Kingdoms, il leggendario eroe Zhuge Liang vaga per l'antica Cina alla ricerca di un degno maestro.

Questo regno di straordinaria bellezza naturale giace frammentato, lacerato da signori della guerra affamati di potere, ciascuno dei quali lotta per il controllo del futuro della Cina. Lussureggianti luoghi subtropicali, montagne iconiche intrise di nebbia e tranquilli fiumi dorati fanno da sfondo al periodo più sanguinoso dell'antica storia cinese.

Zhuge Liang, uno stratega incredibilmente talentuoso, è disposto a servire solo un maestro onorevole. In questa epoca di avidità sconfinata, la speranza di trovare qualcuno degno sembra persa. Tutto cambia quando incontra l'uomo gentile e virtuoso del popolo, Liu Bei. Insieme, combatteranno per portare la pace in Cina e per ripristinare l'armonia nel suo paesaggio sotto attacco. Sarai abbastanza degno per unirti alla causa di Zhuge Liang? Il prossimo titolo storico della serie strategica Total War sarà disponibile il 7 marzo 2019, anche in versione Collector's Edition.