Total War Three Kingdoms: primo trailer per il nuovo gioco di Creative Assembly

SEGA ha pubblicato oggi il primo cinematic trailer di Three Kingdoms, il prossimo titolo della storica serie strategica Total War di Creative Assembly, in arrivo nella primavera del 2019. Three Kingdoms è il primo gioco della saga ispirato a una versione romanzata della storia.

Influenzato dall'epopea storica di Luo Guanzhong del 14° secolo Romance of the Three Kingdoms, segue le drammatiche vite e le imprese dei mitici Signori della Guerra Cinesi e dei loro servitori nel secondo e terzo secolo, mentre cercano di unire il paese sotto il loro dominio e forgiare la prossima grande dinastia. Nel cinematic trailer viene rivelato uno di questi leader, Cao Cao, designato ad essere l'unico vero governatore della Cina. Aggiungendo grandi discorsi, battaglie mozzafiato e duelli leggendari a Total War Three Kingdoms, Cao Cao sarà senza dubbio il leader che verrà scelto dai giocatori che amano un approccio "dividi e conquista".

Total War Three Kingdoms presenta una versione romanzata del periodo e include generali con abilità di combattimento in grado di affrontare da soli truppe nemiche e influenzare fortemente le battaglie. Tuttavia, fedele al retaggio della serie, il gioco presenterà anche una Classic Mode che offre un'esperienza Total War più autentica e storicamente accurata.