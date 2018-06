Total War Three Kingdoms si mostra nel primo gameplay trailer in vista dell'E3

SEGA e Creative Assembly hanno pubblicato il primo gameplay trailer di Total War Three Kingdoms, permettendoci di vedere il gioco in azione in attesa dell'E3 2018 di Los Angeles. Il filmato, della durata di oltre 5 minuti, è visionabile in cima alla notizia.

Dopo il cinematic trailer di pochi giorni fa dedicato al contesto storico del nuovo capitolo della serie, il gameplay trailer pubblicato nelle ultime ore ci permette di vedere Total War Three Kingdoms in azione, guardando più da vicino il gioco in attesa della fiera losangelina.

Influenzato dall'epopea storica di Luo Guanzhong del 14° secolo, il gioco seguirà le imprese dei mitici Signori della Guerra Cinesi e dei loro servitori nel secondo e terzo secolo, mentre tentano di unire il paese sotto il loro dominio per forgiare la prossima, grande dinastia. Oltre a presentare una versione romanzata del periodo, Total War Three Kingdoms includerà anche una modalità Classica che offre un'esperienza più autentica e accurata dal punto di vista storico.

Ricordiamo che il nuovo strategico di Creative Assembly è atteso su PC entro la primavera del 2019.