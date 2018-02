Total War Thrones of Britannia uscirà il 19 aprile

ha annunciato chesarà disponibile dal 19 aprile su PC, in vendita al prezzo di 39,99 euro. I preordini del gioco sono già aperti su Steam e altri rivenditori digitali.

Ambientato in Britannia dopo l'invasione Vichinga avvenuta nell'878AD, il nuovo Total War presenta meccaniche di gameplay tradizionali unite a una trama totalmente inedita. Per l'occasione, SEGA ha annunciato che il 25% dei profitti derivati dai preordini saranno devoluti all'associazione inglese War Child, la quale si occupa di aiutare i bambini residenti in zone di guerra.

Ricordiamo, infine, che Britannia non sarà l'unico episodio di Total War in arrivo nel 2018, a fine anno Creative Assembly e SEGA pubblicheranno anche Total War Three Kingdoms.