Total War Warhammer 2: annunciata l'espansione Curse of the Vampire Coast

Nella giornata di oggi SEGA e The Creative Assembly hanno annunciato con un trailer Curse of the Vampire Coast, la nuova espansione di Total War: Warhammer 2 che introdurrà una lunga serie di novità.

Total War Warhammer II: Curse of the Vampire Coast includerà, al prezzo di 17.49 euro:

4 nuovi Lord leggendari non-morti

Una nuova scuola di magia (Sapere degli Abissi)

Meccaniche inedite

Otto nuovi Reggimenti della Fama

Navi potenziabili uniche per ogni Lord leggendario

Un albero delle tecnologie unico attraverso cui sbloccare quattro Lord della Costa dei Vampiri

Nuove Cariche della Flotta con cui ricompensare i tuoi ammiragli non-morti

Nuovi gruppi di unità (costrutti, creature demoniache, bestie di mare deformi, pirati zombi ecc)

La sinossi ufficiale pubblicata su Steam recita: "Il grande Wyrm Marino Amanar è stato risvegliato dal suo sonno profondo dalle fluttuazioni del Grande Vortice, ormai indebolito. Ora tormenta le rotte marittime, invocando enormi tempeste e attaccando i porti costieri senza motivo alcuno. Solo colui che brandirà l'Arpione di metallo delle stelle potrà ammansire la bestia e diventare immune alla sua insaziabile fame. Tuttavia, bisogna prima ritrovare l'Arpione e rinvigorirlo con i tre versi segreti di un antico canto marinaresco. Solo quando brandirai l'Arpione di metallo delle stelle potenziato al massimo potrai intraprendere l'ultima decisiva battaglia, sottomettere Amanar al tuo volere e diventare il più grande flagello dei mari che il mondo abbia mai visto!".

Curse of the Vampire Coast sarà disponibile a partire dall'8 novembre 2018, esclusivamente su PC. Che ne pensate della nuova espansione di Total War: Warhammer 2?