Total War Warhammer 2: l'espansione The Queen & The Crone è disponibile da oggi

Una notte di sangue è in agguato e il tempo del massacro si avvicina. La malvagia Hag-Queen, Crone Hellebron, si precipita verso le tranquille terre di Avelorn per reclamare la sua mortale vittoria per conto di tutti gli Elfi Oscuri.

Everqueen Alarielle degli Alti Elfi deve armarsi e invocare le sue sorelle. Solo nel suo magico splendore questo flagello, guidato da Crone, può essere respinto e infine sradicato per la gloria e la conservazione di Ulthuan. Da quale parte ti schiererai? Potete ammirare il trailer dell'espansione in cima a questa notizia.

Alith Anar, Shadow King, è disponibile da oggi, gratuitamente, per tutti i giocatori di Total War: Warhammer II. Questo furtivo Lord Leggendario porta con sé una serie di nuove abilità al roster degli Alti Elfi e avrà la voce dell'attore di Hollywood Dylan Sprouse, fan di lunga data della serie. E non è tutto. Da oggi, i giocatori possono lanciarsi nella massiccia campagna di Mortal Empires Norsca, oltre a godere di una serie di nuovi miglioramenti in questo importante aggiornamento di contenuti.

Acquistabile dal 31 Maggio, The Queen & The Crone è attualmente disponibile con uno sconto del 10% presso i retailer digitali approvati da SEGA. Ulteriori informazioni sono disponibili su Steam.