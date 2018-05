Total War Warhammer 2: Nuovi Lord riaccendono la guerra tra Alti Elfi e Elfi Oscuri

In tutte le terre di Avelorn, la presenza stessa di Everqueen Alarielle porta grande gioia e tranquillità ai paradisi degli Elfi. Eppure, attraverso il Grande Oceano nelle oscure terre di Naggaroth, si muove qualcosa di malvagio...

La Hag-Queen, Crone Hellebron, in una tempesta di rabbia e gelosia, conduce un esercito omicida di Elfi Oscuri, per estinguere ogni bellezza dal mondo. Solo in questo momento di grave pericolo Alarielle entrerà sul campo di battaglia, perché solo lei può sconfiggere questa oscurità e difendere Ulthuan dalle depredazioni malvage.

The Queen & The Crone sarà il primo Legendary Lords pack che verrà pubblicato per Total War Warhammer 2, giocabile sia nella campagna Eye of the Vortex che in Mortal Empires. Introdurrà nuove unità d'élite, nuove quest, oggetti magici e alberi delle abilità, tutti incentrati attorno a Queen Alarielle the Radiant e Crone Hellebron.

In arrivo il 31 Maggio, The Queen & The Crone è attualmente disponibile per il pre-order con il 10% di sconto presso i retailer digitali selezionati da SEGA. Oltre a questa nuova uscita, un nuovo importante aggiornamento di contenuti aggiungerà la gara di Norsca alla campagna Mortal Empires, oltre a molto, molto altro ancora …