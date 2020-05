Total War Warhammer 2, il nuovo DLC accoglie...Henry Cavill!

Dopo aver vestito i panni di Superman, il noto attore Henry Cavill si è guadagnato il favore della community videoludica vestendo i panni di Geralt di Rivia all'interno della serie TV Netflix dedicata a The Witcher.

Dopo aver svelato di essere in verità un grande fan delle avventure dello Strigo, nel tempo l'interprete ha rivelato anche ulteriori passioni, forse inaspettate. Ad esempio, nel periodo di quarantena imposto dalle norme di contenimento della diffusione del Coronavirus, abbiamo appreso che Henry Cavill ama dipingere miniature di Warhammer. Una notizia che ha evidentemente fatto grande piacere al team di sviluppo della saga, che che ha scelto di introdurre nel gioco un piccolo omaggio all'attore.



Cogliendo l'occasione della pubblicazione del nuovo DLC "The Warden & the Paunch", il Game Director ha ben pensato di introdurre un personaggio con le fattezze di Henry Cavill! Disponibile dal 21 maggio, il contenuto aggiuntivo introduce la rivalità tra due Lord Leggendari: Eltharion, al comando degli Alti Elfi di Yvresse e Grom il Pancione, alla guida dei Pelleverde della tribù Ascia Rotta.



Ebbene, proprio il primo ha in verità al suo fianco un compagno di avventure, un Loremaster di Hoeth chiamato Cavill. Tra le abilità del personaggio troviamo "Grande Lupo/Great Wolf", che rivela una particolare predisposizione per la caccia ai mostri, ma anche quella di poter assumere una pozione per potenziarsi. Il Game Director Richard Aldridge ha dichiarato di essersi divertito ad aggiungere un omaggio a Henry Cavill nel gioco, che si va così ad aggiungere ai numerosi Easter Egg presenti in Total War: Warhammer II.