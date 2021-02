Total War Warhammer 3 conquista il mercato cinese su Steam

Total War Warhammer 3 è stato annunciato da SEGA la scorsa settimana e rapidamente è diventato il videogioco più venduto in Cina su Steam, un risultato notevole considerando che si tratta del preordine di un gioco di stampo prettamente Occidentale.

Nel momento in cui scriviamo Total War Warhammer 3 occupa la terza posizione tra i giochi più venduti su Steam in Europa e Nord America mentre continua ad essere primo in Cina, superando persino un gioco sviluppato in Cina come Tale of Immortal, MMO di enorme successo con oltre 200.000 giocatori attivi al suo picco.

Non è chiaro però quanto stia effettivamente vendendo il gioco in Cina dal momento che i giocatori cinesi accedono a Steam Global tramite VPN mentre Steam China debutterà in Open Beta il 9 febbraio con due giochi disponibili, DOTA 2 e Counter-Strike Global Offensive.

La scorsa settimana Creative Assembly ha pubblicato il trailer di annuncio di Total War Warhammer 3, purtroppo senza svelare altri dettagli sul progetto e limitandosi a confermare l'uscita nel 2021 su PC, via Steam ed Epic Games Store. Non ci resta che attendere le prossime settimane per saperne di più sul nuovo gioco della serie Total War ambientato nell'universo di Warhammer e realizzato in collaborazione con Games Workshop.