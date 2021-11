Total War Warhammer 3 esce a febbraio! Sorpresa: arriva su Xbox Game Pass

Dopo averci mostrato il Mediterraneo di Company of Heroes 3, SEGA apre una finestra sulla dimensione fantasy di Total War Warhammer 3 per annunciare la data di lancio del kolossal RTS di Creative Assembly su PC, con tanto di sorpresa finale: il titolo sarà fruibile "gratis" dagli abbonati a Xbox Game Pass!

Il trailer confezionato dalla software house inglese e dal publisher nipponico presenta anche i contenuti aggiuntivi previsti per gli utenti in preordine e gli "early adopters" dell'esperienza strategica che concluderà la trilogia di Total War Warhammer.

Il titolo, lo ricordiamo, ci darà modo di esplorare il Regno del Caos e di riunire un esercito per decidere il destino di questa landa che ha fatto da sfondo a orrori indicibili: il nostro compito sarà perciò quello di fronteggiare la minaccia rappresentata dalla corruzione demoniaca portata dai quattro Poteri Perniciosi, ovvero Nurlge (Dio della Peste), Slaanesh (Signore degli Eccessi),Tzeentch (Manipolatore di Destini) e Khorne (Dio del sangue e del massacro).

La commercializzazione di Total War Warhammer 3 è prevista per il 17 febbraio 2022 su Steam, Epic Games Store e Microsoft Store, in funzione dell'arrivo del gioco su Xbox Game Pass per PC sin dal lancio.