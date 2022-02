Total War Warhammer 3 su PC e Game Pass: svelati gli Obiettivi del kolossal RTS

Dalle colonne di Xbox Wire, Microsoft e SEGA pubblicano l'elenco completo degli Obiettivi Sbloccabili di Total War Warhammer 3, il kolossal RTS di Creative Assembly in dirittura d'arrivo su PC e Game Pass.

Ai completisti più diligenti e ai patiti di strategici in tempo reale farà perciò piacere scoprire che il loro prossimo viaggio nel Regno del Caos sarà pieno di attività da svolgere per poter arricchire il proprio Gamerscore.

Dalle missioni della campagna principale ai traguardi raggiunti con la propria fazione, per i cacciatori di Achievements ci sarà davvero l'imbarazzo della scelta, merito della caleidoscopica offerta ludica, narrativa e contenutistica promessa dalla software house inglese.

La commercializzazione dell'ultimo atto della trilogia RTS di Total War Warhammer è prevista per il 17 febbraio, con approdo immediato nel catalogo dei videogiochi fruibili 'gratuitamente' dagli iscritti a Game Pass su PC (il gioco, lo ricordiamo, non è previsto al lancio su console e quindi non sarà disponibile su Xbox One e Xbox Series X/S).

Per un ulteriore approfondimento sul viaggio da intraprendere nel Regno del Caos per fronteggiare la minaccia demoniaca dei quattro Poteri Perniciosi, vi rimandiamo al nostro speciale sul caos infernale di Total War Warhammer 3.