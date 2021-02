Total War Warhammer 3 è realtà: la battaglia nel Regno del Caos infuria nel reveal trailer

Con uno spettacolare filmato in cinematica, i vertici di SEGA e gli sviluppatori di Creative Assembly annunciano ufficialmente Total War: Warhammer 3, il terzo e ultimo atto della serie strategica ambientata nell'universo fantasy dato alla luce da Games Workshop.

La software house britannica e l'appena ristrutturato publisher giapponese descrivono Total War Warhammer 3 come "la cataclismica conclusione" della trilogia RTS, grazie al quale potremo addentrarci nel Regno del Caos e riunire i nostri eserciti per decidere il destino del mondo in questa landa che ha fatto da sfondo a orrori indicibili.

In questo luogo di pura magia maligna, il compito degli appassionati sarà perciò quello di fronteggiare la spaventosa minaccia rappresentata dalla corruzione demoniaca portata dai quattro Poteri Perniciosi di Nurgle, il Dio della Peste, Slaanesh, il Signore degli Eccessi, Tzeentch, il Manipolatore di Destini, e Khorne, il dio del sangue e del massacro.

Sul fronte dell'esperienza di gioco, il progetto trarrà forza dalla grande diversificazione delle truppe, delle abilità e delle tecniche delle due fazioni che dominano il Regno del Caos, ovvero gli austeri guerrieri di Kislev e il gigantesco impero del Grande Catai.

Il conflitto finale per il predominio sui popoli liberi e sulle creature che rinfoltiscono le schiere demoniache di Total War Warhammer 3 è previsto nel 2021 in esclusiva su PC, tanto su Steam quanto su Epic Games Store.