Total War Warhammer 3 uscirà su Game Pass al lancio?

Total War Warhammer 3 è l'ultimo episodio della celebre saga ideata da Creative Assembly e basata sull'universo di Warhammer, il gioco esce il 17 febbraio solo su PC, ma sarà disponibile al lancio anche su Game Pass oppure no?

La risposta è positiva, Total War Warhammer 3 esce su PC Game Pass al day one, questo vuol dire che sin dal giorno del debutto gli abbonati al servizio Microsoft potranno scaricare gratis e senza costi aggiuntivi il gioco di Creative Assembly e giocare liberamente senza limitazioni.

Esattamente come accaduto per altri titoli come Back 4 Blood e Rainbow Six Extraction, anche Total War Warhammer III si aggiunge al catalogo dei giochi disponibili su Game Pass al lancio. Ovviamente il gioco sarà scaricabile solo PC e dunque solo dagli abbonati PC Game Pass, non esistendo una versione console di queso titolo. Una bella occasione per aggiungere alla propria libreria software uno dei giochi PC più attesi del 2022, senza dover sborsare nulla oltre al normale costo dell'abbonamento.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Total War Warhammer 3, con questo terzo episodio Creative Assembly vuole terminare la sua trilogia ma chissà che la collaborazione tra lo studio britannico e Warhammer non possa continuare in futuro con altri titoli.