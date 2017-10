Total War Warhammer II: disponibile il pack The Blood for The Blood God Effects

: Le interminabili battaglie attraversosi scontreranno finalmente nella campagna di Mortal Empires, uscita oggi. Al di là dei duevede il Nuovo e il Vecchio mondo fusi in una nuova colossale campagna deserta, giocabile attraverso l’interfaccia di Warhammer II.

Oggi si possono anche vedere le terre colpite dal crimine con l’arrivo del The Blood for The Blood God Effects Pack per Warhammer II: trovate un nuovo trailer pubblicato da Creative Assembly.

Al momento, Total War: Warhammer è disponibile con il 50% di sconto fino a Lunedì 30 Ottobre. Una selezione di DLC per Total War: Warhammer è inoltre disponibile con il 33% di sconto fino a Lunedi su Steam, oltre a molti altri Legendary Lords e altri personaggi giocabili gratuitamente su Mortal Empires. Guarda la lista completa di DLC sulla pagina Steam di Total War: Warhammer per ulteriori dettagli.

Total War Warhammer II è disponibile ora su PC.