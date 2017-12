Total War Warhammer II: il nuovo DLC 'Rise of the Tomb Kings' in arrivo a gennaio

hanno annunciato, un nuovo DLC diin arrivo il prossimo 23 gennaio. L'espansione include la nuova razza Re dei Sepolcri, nuove unità, strutture e quattro nuovi Legendary Lord giocabili.

I Re dei Sepolcri saranno caratterizzati da meccaniche personalizzate e specifiche per la loro fazione, sia nella mappa della campagna che in quella di battaglia di Total War Warhammer II. Sul campo di battaglia, questa razza ispirata all’antico Egitto è in grado di schierare illimitate unità scheletriche, supportate da costrutti di pietra come le Necrosfingi e i possenti Ierotitani.

I Legendary Lord giocabili saranno in tutto quattro: stiamo parlando di Settra l’Imperituro, Arkhan il Nero Khalida la Somma Regina e Khatep il Grande Ierofante. In cima alla notizia trovate il primo trailer del DLC, mentre in basso potete dare un'occhiata alle immagini tratte dall'espansione.