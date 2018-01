Total War Warhammer II: oltre due ore di gameplay dall'espansione Rise of the Tomb Kings

Tra pochi giorni debutterà, la prima e attesa espansione di, strategico pubblicato dae sviluppato dai veterani del genere di

In vista del lancio su Steam previsto per il 23 gennaio, Daniele d'Orefice l'ha giocata per oltre due ore sui nostri canali Twitch e YouTube, illustrandone le caratteristiche e rispondendo alle domande della community di Everyeye. Il risultato è un lungo gameplay di oltre due ore e mezza che potete guardare in replica nel player video in cima alla notizia. Buona visione!

Rise of the Tomb Kings è ambientato nei deserti aridi di Nehekhara, dove legioni di Scheletri Guerrieri emergono dalla sabbia per massacrare chi viola il loro dominio. Introduce la nuova razza Re dei Sepolcri utilizzabile nelle campagne Occhio del Vortice e Imperi dei mortali, quattro nuovi Lord leggendari giocabili (Settra l'Imperituro, Khalida la Somma Regina, Khatep il Grande Ierofante e Arkhan il Nero) e tanto altro ancora. Total War Warhammer II è disponibile esclusivamente su PC.