Totally Reliable Delivery Service disponibile gratis a sorpresa su Epic Store

Quest'oggi i ragazzi di tinyBuild e We're Five Games hanno dato alle stampe Totally Reliable Delivery Service su PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e disponivi mobili iOS e Android.

Il gioco costa I giocatori PC saranno felici di sapere che potranno ottenerlo in maniera completamente gratuita recandosi su Epic Games Store. La piattaforma dei papà di Fortnite ha infatti ben pensato di fare l'ennesimo regalo ai propri utenti, mettendo a disposizione Totally Reliable Delivery Service gratis per un'intera settimana. Avete tempo fino alle 17:00 dell'8 aprile per recarvi sulla pagina del prodotto, cliccare su Ottieni e farlo vostro per sempre. Al momento, tra l'altro, su PC risulta essere un'esclusiva di Epic Games Store, dal momento che su Steam verrà pubblicato nel corso del 2021

Totally Reliable Delivery Service è un folle e colorato sandbox nel quale i giocatori sono chiamati a fare delle consegne. Grazie al supporto al multiplayer locale e online, le sessioni di gioco possono ospitare fino a 4 partecipanti in contemporanea. Quello che viene messo in scena è un "caos controllato", dovuto all'implementazione di una fisica imprevedibile in un mondo pieno zeppo di Il mondo è pieno zeppo di giocattoli, veicoli e macchinari d'ogni sorta. Potete farvi un'idea più precisa sul gioco guardando il trailer di lancio in apertura di notizia.

A proposito di giochi gratis: avete tempo fino a domani 2 aprile per recarvi su Epic Games Store e ottenere gratuitamente World War Z, Drawful 2, Figment e Tormentor X Punisher. Domani verranno sostituiti da altri due giochi gratis, ovvero Gone Home e Hob.