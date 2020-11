Totem Esports e REPLY sono orgogliosi di presentare la loro nuova avventura nell'esports

Totem Esports è un progetto nato nell’agosto del 2019, con un approccio iniziale puntato molto su titoli mobile come Clash Royale e Brawl Stars.

Oggi, dopo più di un anno e un'esperienza maturata in una serie di altri titoli (spaziando da sportivi fino a FPS e card game), Totem Esports è pronta ad annunciare quella che sarà una collaborazione a lungo termine con REPLY come sponsor principale.

Ecco la dichiarazione dei nuovi Reply Totem Esports: "Era da tempo che cercavamo un partner che condividesse con noi i nostri stessi valori sia nell’ambito esport, che in quelli dell’ informatica e del gaming in generale. Con Reply ci siamo subito trovati a confrontarci con una realtà solida e trasparente, guidata da persone competenti e allo stesso tempo pronte e interessate all’evoluzione di questo nuovo mercato in Italia. Con loro abbiamo potuto stipulare una partnership a 360 gradi; non si tratterà infatti solo di supporto economico, ma gestiremo insieme scelte organizzative, strategie marketing e sviluppo in ambito social".

"I nostri obbiettivi principali saranno quelli di poter crescere quanto più possibile insieme a tutto l’ecosistema italiano e internazionale, e allo stesso tempo ambire a risultati duraturi sia nei nostri titoli di punta che in quelli ancora in fase di sviluppo".

“Il primo passo per noi è quello di costruire una squadra. Tra i vari team abbiamo deciso di selezionare i ragazzi di Totem, in quanto realtà emergente con cui ci siamo piaciuti fin da subito” – Filippo Rizzante, CTO di REPLY.

"Grazie al supporto di Reply guardiamo al futuro con grande ottimismo e fiducia nei nostri mezzi senza porre limiti alla crescita sia dei social che dei risultati sportivi" aggiunge Fabio Cucciari aka "Furia Kid" Vice Presidente Reply Totem Esports.