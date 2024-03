Touhou Genso Wanderer - Foresight è realtà: uscirà su PC nel corso del 2024

A distanza di 7 anni dall’uscita dell’ultimo episodio della serie Genso Wanderer, Touhou Genso Wanderer, ecco che il brand targato Aquastyle è pronto a debuttare nuovamente sul mercato. Touhou sta per uscire su Steam, grazie a Touhou Genso Wanderer - Foresight. Pronti a prendere parte ad un'avventura inedita con feroci avversari da sconfiggere?

Il 2024 sarà fondamentale per il brand: Touhou Genso Wanderer – Foresight uscirà il 15 maggio di quest’anno, come rivelato in via ufficiale durante lo svolgimento dal Tokyo indie Game Summit. Direttamente da Tokyo giungono quindi maggiori dettagli su quello che sarà l’avvenire del progetto in questione: “dopo la sconfitta in battaglia, Reimu Hakurei è caduta in stato di incoscienza e si è risvegliata nel Santuario Hakurei saccheggiato senza ricordare gli eventi recenti. Con l'aiuto dell'eroina di Touhou Marisa Kirisame, intraprendete una missione per ricostruire il mistero perduto nella memoria e salvare Gensokyo dalla distruzione per mano di un nemico sconosciuto”.

Ogni giocatore sarà chiamato a difendere Gensokyo a fianco di uno degli oltre 60 personaggi facenti parte dell’universo narrativo firmato Aquastyle, con un progetto indie che ricalca le orme delle precedenti iterazioni dalle tinte GDR/adventure. Con Touhou Genso Wanderer – Foresight sarà possibile affrontare fate, vampiri e altre creature sovrannaturali, le quali andranno a costituire una corposa varietà in termini prettamente ludici. Infine, come specificato dallo stesso team, “potrete vivere un'esperienza Touhou a tutti gli effetti […]. Touhou Genso Wanderer -Foresight- torna alle sue radici grazie a un'esperienza dungeon crawl”. Cosa ne pensate del ritorno di Touhou? Siete interessati a quanto ufficializzato quest’oggi?