Touken Ranbu Warriors: l'action musou sulle lame Danshi combatte in video su PC e Switch

I vertici di Koei Tecmo si apprestano a commercializzare Touken Ranbu Warriors, un ambizioso action musou realizzato in collaborazione con Nitro Plus ormai prossimo ad approdare su PC (Steam) e Nintendo Switch.

Il nuovo progetto firmato dalla software house giapponese rimarrà nel solco ludico tracciato dalla saga di Dynasty Warriors per dare modo agli appassionati del genere di imbarcarsi in un lungo viaggio insieme alle lame Danshi di Touken Ranbu e di intraprendere insieme a loro delle epiche battaglie in stile musou.

Gli emuli delle quindici lame incarnate verranno catapultati nel periodo Sengoku per assistere, e partecipare in prima persona, ai drammatici eventi di questo momento storico. Il canovaccio narrativo steso da Koei Tecmo verterà attorno alle "furiose indagini" da compiere dopo l'attacco ai Touken Danshi orchestrato dalla History Retrogade Army.

I fan della serie potranno controllare le azioni delle lame Danshi e partecipare a decine di eventi speciali all'interno di una dimensione ludica e contenutistica in costante mutamento. Tra una battaglia e l'altro, i giocatori potranno prendersi una pausa e cimentarsi nelle sfide offerte da minigiochi come Pose Matching e Tag, oppure servirsi della Modalità Foto per immortalare i Touken e le ambientazioni esplorate.

Il lancio di Touken Ranbu Warriors è previsto per martedì 24 maggio su PC e in esclusiva console su Nintendo Switch. In calce e in cima alla notizia trovate lo Story Trailer e una galleria multimediale con diversi scatti ingame.