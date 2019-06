Tour de France 2019 annunciato con un trailer, in uscita a giugno

Il Giro d’Italia si è appena concluso e tutti gli occhi sono ora puntati sul Tour de France 2019, la cui trasposizione videoludica è in uscita il prossimo 27 giugno per Xbox One e PlayStation 4.

Per alleviare l’attesa, Bigben e Cyanide sono liete di presentare tutte le novità della versione 2019 del gioco ufficiale, sulla cui copertina sono presenti il team BORA-hansgrohe ed il tre volte campione del mondo Peter Sagan. Tour de France 2019 si basa su solide fondamenta che hanno reso questa serie un grande successo nel corso degli anni, con alcune aggiunte che vanno a potenziare l’esperienza con innovative feature.

Gareggia nei panni di uno dei 761 ciclisti che prendono parte alla gara in 21 ambientazioni di gioco del Tour de France ricreate fedelmente per celebrare il centesimo anniversario della Maglia Gialla, inclusa la Tour de France route di quest’anno. Con un’Intelligenza Artificiale completamente rielaborata, i comportamenti del gruppo di corridori saranno molto più realistici: il posizionamento e le scelte che compirà il giocatore saranno cruciali per portare la squadra alla vittoria.



Due nuove modalità sono state aggiunte nella versione 2019:



Modalità Online multiplayer: per la prima volta, sarà possibile testare le proprie abilità in gare veloci online fino a quattro giocatori in simultanea. Per gare ancor più adrenaliniche, quest’anno tornano le sfide, così da poter provare il brivido della discesa e l’intensità degli sprint. È giunto il momento di scalare le classifiche!



Il Campionato del Mondo: in questa nuova modalità, i giocatori guideranno un team o una nazionale. Se i risultati del giocatore saranno abbastanza buoni al termine della stagione, potrà essere selezionato per rappresentare il suo paese durante il Campionato del Mondo per tentare di vincere la leggendaria Maglia Iridata!



Oltre al Tour de France, sarà possibile competere in altre quattro gare ufficiali. Il leggendario Tour delle Fiandre fa il suo debutto al fianco di altre famose corse: la Parigi-Roubaix, la Parigi-Nizza e il Giro del Delfinato.