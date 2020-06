Tour de France 2020 disponibile su PS4 e Xbox One, svelati i requisiti della versione PC

Il nuovo Tour de France 2020 è ora ufficialmente disponibile su PlayStation 4 e Xbox One e, in attesa di mettere le mani sulla versione PC, sono apparsi su Steam i requisiti di sistema minimi e consigliati.

Ecco di seguito i dettagli sulle configurazioni utili ad avviare il gioco e a giocarci nel migliore dei modi:

Minimi

Sistema operativo: Windows 8.1

Processore: Intel Core i5-3470, AMD FX-8350

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 650 Ti da 2 GB, AMD Radeon HD 7770 da 1 GB

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 27 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-6600, AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 660 da 2 GB, AMD Radeon HD 7870 da 2 GB

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 27 GB di spazio disponibile

Per chi non lo sapesse, Tour de France 2020 è il primo capitolo della serie di titoli sportivi ad approdare su PC, anche se la data d'uscita di questa versione del gioco non coincide con quella PlayStation 4 e Xbox One. Gli utenti intenzionati a giocarci sul proprio PC dovranno infatti attendere il mese di agosto per procedere all'acquisto. Nel frattempo, è possibile aggiungere il gioco alla propria lista dei desideri attraverso la pagina ufficiale Steam.