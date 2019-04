Il tour di Gamer Village riparte da Isernia nel weekend del 27 e 28 aprile

Dopo una breve pausa per le feste di Pasqua, il Gamer Village Tour tornerà questo fine settimana con un nuovo appuntamento presso il Centro Commerciale In Piazza di Isernia (Località Nunziatella S.S.17 86170 Isernia IS) con i giochi più caldi del momento disponibili per gioco libero e tornei!

L'Area Gaming all'interno del Centro Commerciale In Piazza sarà aperta nei giorni di sabato e domenica con orario continuato dalle 10:30 alle 19:30 e ospiterà numerose postazioni di gioco dedicate a FIFA 19, Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch, Forza Motorsport 7 (con simulatore di guida), Dragon Ball FighterZ e Dead or Alive 6

Le postazioni gioco sono liberamente accessibili mentre per partecipare ai tornei sarà necessario iscriversi (iscrizione gratuita) presso lo spazio Gamer Village situato nella galleria del Centro Commerciale, dove troverete anche il regolamento dei tornei, lo stand sarà aperto nei giorni e negli orari riportati qui sopra. Tre i turni giornalieri per i tornei: 11.30, 15.30 e 17.30, i vincitori riceveranno in omaggio gadget e premi esclusivi.

Il calendario di Gamer Village è in continuo aggiornamento, le prossime date confermate sono quelle di La Spezia (18 e 19 maggio), Biella (25 e 26 maggio) e Pordenone (7,8 e 9 giugno) per tutte le novità sulle date in programma vi invitiamo a seguire Gamer Village Italia su Instagram e Facebook!