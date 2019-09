Il tour mondiale di Assassin's Creed Symphony arriva a Milano il 6 ottobre

Buone notizie, Assassini. Dopo il grande successo di pubblico alle prime di Parigi e San Francisco, Assassin's Creed Symphony, tour mondiale che celebra i 12 anni della celebre saga di Ubisoft, si appresta ad arrivare anche in Italia. Lo spettacolo inizierà alle ore 19:00 domenica 6 ottobre, presso il Teatro degli Arcimboldi.

I biglietti sono già disponibili all'acquisto al prezzo di 40,30 euro sul circuito di TicketOne. Per la prima volta in assoluto, il pubblico italiano potrà rivivere la grande musica della saga eseguita da un’orchestra sinfonica di 80 elementi, unita ai filmati proiettati su uno schermo gigante.

Lo spettacolo ha riscosso un enorme successo di pubblico sia alle due prime di Parigi e San Francisco, che alle presentazioni nelle più grandi fiere mondiali di videogiochi (E3 in Nord America, Gamescom in Europa, China Joy in Asia). Uno show che ha anche il merito di avvicinare i giovani alla musica sinfonica. La ricca storia musicale della serie prende vita mentre scorrono sullo schermo gigante i momenti più suggestivi vissuti dai giocatori.Molte scene sono ambientate a Roma, Firenze e Venezia all'epoca del Rinascimento, con le imprese del nobile fiorentino Ezio Auditore.

Le sinfonie sono state ri-arrangiate con maestria dal pluripremiato pianista e compositore Ivan Linn, ed e vengono eseguite dalla Tuscany Symphony Orchestra, composta da 56 elementi e un coro di 20 voci. I brani