Tourist Trophy TT Isle of Man disponibile da oggi su PS4 e Xbox One

Bigben e Kylotonn annunciano che TT Isle of Man, il videogioco ufficiale del leggendario Tourist Trophy che ogni anno si svolge sull’Isola di Man è finalmente disponibile. Per celebrare l’uscita, scoprite la passione che motiva i fan di tutto il mondo verso il Tourist Trophy con questo trailer di lancio.

TT Isle of Man è adesso disponibile per Playstation 4 e Xbox One a € 69.99. Il gioco sarà disponibile anche per PC a partire dal 27 marzo al prezzo di € 39.99. Per offrire la più completa esperienza di questa famosa gara, Bigben e Kylotonn sono lieti di cogliere l’occasione per annunciare che anche i sidecar arriveranno presto all’interno del gioco. A maggio 2018, i possessori del gioco potranno scaricare il seguente DLC e saranno liberi di scoprire per la prima volta la sensazione che da guidare questi veicoli. Per cui infilatevi la tuta, trattenete il respiro e dirigetevi verso la linea di partenza della corsa motociclistica più famosa del mondo.

Caratteristiche principali:

Una perfetta riproduzione dei 60 km e delle 264 curve di Snaefell Mountain

9 tracciati unici per fare pratica prima di affrontare la competizione principale

23 piloti e 40 moto ufficiali

Multiplayer online fino a 8 giocatori

Una modalità carriera che permette di sbloccare nuove moto e vincere il leggendario Tourist Trophy dell’Isola di Man

TT Isle of Man è da oggi disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, mentre arriverà anche su PC il 23 marzo.