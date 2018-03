Tourist Trophy TT Isle of Man: nuovo gameplay trailer dedicato al multiplayer

hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di, permettendoci di dare una prima occhiata al comparto multiplayer del gioco. Fino a 8 giocatori potranno sfidarsi nelle gare online.

TT Isle of Man non offre solo il leggendario percorso di Snaefell Mountain: nel gioco sono presenti altri 9 esclusivi tracciati, ispirati a circuiti realmente esistenti. Queste piste permetteranno ai giocatori di avanzare nella modalità Carriera e soprattutto di perfezionare la loro abilità di guida in vista della gara più importante: Snaefell Mountain. Fino a 8 giocatori, inoltre, potranno competere in modalità multiplayer nel tentativo di dominare la classifica dei migliori piloti a livello mondiale.

Ricordiamo che Tourist Trophy TT Isle of Man sarà disponibile a partire dal 6 marzo su PlayStation 4 e Xbox One, per poi arrivare il 27 marzo anche su PC.