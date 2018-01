Tourist Trophy TT Isle of Man: pubblicato il nuovo video The Rush

svelano il nuovo video di, il gioco di corse motociclistiche sulche uscirà a marzo 2018 per Playstation 4, Xbox One e PC. Il video The Rush, trasmette una pura scarica di adrenalina, proprio come il, la gara più impegnativa e sensazionale che ci sia mai stata.

Il Tourist Trophy dell'Isola di Man è senza dubbio la corsa motociclistica più impegnativa del pianeta. Le strade dell’isola dove si svolge la competizione sono sinuose, strette, ondulate e attraversano persino i piccoli villaggi sparsi per il percorso. Per evitare incidenti, tutte le strade a scorrimento di traffico sono state chiuse durante il periodo di gara.



TT Isle of Man offre la massima immersione, come dimostrato perfettamente in questo video. Basta guardarlo per avere un'idea della sensazione di velocità offerta dal gioco. Vibra al ritmo della strada, trema ad ogni svolta: la scarica di adrenalina è garantita! Per raggiungere un tale grado di immersione e sensazioni, il gioco utilizza le migliori tecnologie con una riproduzione su vasta scala della pista e un'attenzione meticolosa al minimo dettaglio, come il rumore dell'aria che scorre a causa della velocità.



Kylotonn ha scelto di lavorare insieme ad alcuni dei migliori piloti di questa mitica gara per rendere il gioco il più vicino possibile alla realtà. John McGuinness, che ha preso parte al TT Isle of Man 73 volte e ha collezionato 23 vittorie, ha dichiarato: "Il gameplay è sbalorditivo! Questo titolo è senza dubbio una delle più impressionanti simulazioni motociclistiche che abbia mai giocato." TT Isle of Man sarà disponibile a marzo 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC