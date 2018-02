Tourist Trophy TT Isle of Man sfreccia in un nuovo video gameplay

svelano un nuovo video dedicato al gameplay del videogioco, commentato da, il più famoso pilota attualmente in attività del

John McGuinness, conosciuto come "Il Missile di Morecambe", è una vera leggenda delle corse motociclistiche su strada! Pur essendosi dimostrato competitivo molte volte in grandi gare come il North West 200 o il Gran Prix di Macao, è soprattutto uno specialista del Tourist Trophy, dove ha collezionato ben 23 vittorie.

In questo nuovo video sono presenti alcuni estratti di gameplay commentati da questo grande pilota, che conferma ancora una volta di essere impressionato dal realismo del gioco e che ha provato la stessa scarica di adrenalina di quando cavalca la sua moto percorrendo il tracciato dell'Isola di Man. John McGuinness, sottolinea inoltre che ogni dettaglio è fedelmente riprodotto all’interno del gioco: i muri, la folla e persino gli annunci pubblicitari sono tutti dove sono nella realtà. A livello di sviluppo è stato fatto tutto il possibile per immergere completamente il giocatore in questa competizione.

Caratteristiche principali

Una fedele riproduzione di tutti i 60 km e delle 264 curve di Snaefell Mountain, un percorso più lungo e più difficoltoso di qualsiasi circuito GP

9 tracciati per fare pratica prima di cimentarsi nella gara vera e propria

23 piloti e 40 moto ufficiali

Multiplayer Online fino a 8 giocatori

Una modalità Carriera che permette di sbloccare nuove moto e di vincere il leggendario Tourist Trophy dell'Isola di Mann

TT Isle of Man è la simulazione ufficiale della gara motociclistica e offre l’identica esperienza del più lungo tracciato del mondo. Disponibile da marzo per PlayStation 4, Xbox One e PC.