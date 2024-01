Towa and the Guardians of the Sacred Tree registrato da Bandai Namco ma nessuno sa nulla

Bandai Namco Entertainment ha registrato il marchio Towa and the Guardians of the Sacred Tree in Europa il 22 gennaio scorso. Di cosa si tratta esattamente? Purtroppo non ci sono indicazioni di alcun tipo e nessun insider di peso sembra saperne nulla a riguardo, un vero mistero.

Storicamente, Bandai Namco è solita registrare nuovi marchi prima della presentazione ufficiale come nel caso dei nomi Fractured Daydream, Shadow Labyrinth e Operation Memories registrati a settembre 2023 e associato al gioco SPYxANYA Operation Memories, annunciato successivamente.

Altri trademark registrati prima degli annunci ufficiali includono Sparking! Zero (Dragon Ball Sparking Zero!), Rhythm Connect”(Taiko no Tatsujin RHYTHM CONNECT), Tales of Arise Beyond the Dawn e We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree potrebbe essere il titolo di un nuovo gioco fantasy di Bandai Namco, di un DLC e c'è chi ipotizza anche un possibile nuovo nome per Shadow of the Erdtree, la prima espansione di Elden Ring apparentemente attesa per febbraio 2024, sebbene non ci sia ancora una data di uscita fissata dal publisher e nemmeno una finestra di lancio indicativa.

O magari, Towa and the Guardians of the Sacred Tree riguarda qualcosa di completamente diverso? Lo scopriremo probabilmente nel corso delle prossime settimane.