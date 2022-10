Tower of Fantasy 2.0: come ottenere un Gold Nucleus gratis con i codici di ottobre 2022

Questa sera si è tenuta la diretta dedicata al reveal di Vera, ovvero la nuova mappa che rappresenterà il piatto forte della versione 2.0 di Tower of Fantasy. Ad accompagnare gli annunci abbiamo trovato anche nuovi codici grazie ai quali è possibile ricevere un Gold Nucleus e altre risorse gratis nel free to play.

Come riscattare i codici

Il primo step da seguire per procedere con il riscatto dei codici in Tower of Fantasy è quello di completare il tutorial. Ci riferiamo a tutta la prima sequenza del titolo gratis in cui si segue Shirli in giro per l'avamposto e si apprendono le basi del combat system. Una volta completata questa fase, in alto a destra della schermata di gioco sarà visibile un'icona di colore bianco a forma di pacchetto regalo: se siete su Android/iOS vi basterà semplicemente toccarla con un dito, invece su PC dovrete tenere premuto il tasto alt per attivare la modalità cursore e poi usare il mouse per cliccarci sopra. Raggiunta la schermata delle ricompense, selezionate la voce "Rewards" in basso e poi "Exchange" nella colonna a sinistra. Vi ritroverete così nel menu dedicato ai codici, i quali possono essere inseriti nel campo di testo sulla destra. Inserite il testo e procedete con la conferma per attivare il codice ed ottenere le ricompense.

Tower of Fantasy - Codici di ottobre 2022

Ecco di seguito i nuovi codici di Tower of Fantasy:

9A98W5P0 - Ricompensa: 1 Gold Nucleus

9AA5GFYG - Ricompensa: 8888 Gold e una SR Relic Shard box

Va precisato che i codici hanno una durata particolarmente limitata. Come annunciato dagli stessi sviluppatori, questi resteranno validi solo ed esclusivamente fino a domani, venerdì 14 ottobre 2022, alle ore 18:00 del fuso orario italiano.

Avete già letto la nostra guida con i consigli per muovere i primi passi in Tower of Fantasy?