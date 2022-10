Tower of Fantasy 2.0: come ottenere Red Nuclei e Dark Crystals gratis con Twich

Per celebrare il lancio della versione 2.0 di Tower of Fantasy, che segna il debutto di Vera e Mirroria nel free to play, gli sviluppatori hanno deciso di dare il via ad una nuova campagna promozionale su Twitch a base di ricompense gratis.

Come ottenere i Twitch Drops

Il sistema attraverso il quale si possono sbloccare le ricompense è sempre il medesimo: accedete a Twitch con il vostro profilo e guardate una qualsiasi diretta con il tag 'Drop abilitati' di Tower of Fantasy per accumulare minuti e raggiungere i vari obiettivi. Ovviamente non sarà necessario guardare sempre la stessa live e potrete sbloccare gli oggetti nel corso dei giorni.

Ecco di seguito l'elenco dei Twitch Drops di Tower of Fantasy 2.0:

Guarda per 30 minuti e riscuoti la ricompensa Gift Pack I - Contenuto del pacchetto: titolo 'Vera Wanderer' e un Black Nucleus

Guarda per 1 ora e riscuoti la ricompensa Gift Pack II - Contenuto del pacchetto: 50 Dark Crystals e 5 Random SR Relic Shard box

Guarda per 2 ore e riscuoti la ricompensa Gift Pack III - Contenuto del pacchetto: 100 Dark Crystals e 10 Random SR Relic Shard box

Guarda per 3 ore e riscuoti la ricompensa Gift Pack IV - Contenuto del pacchetto: un Gold Nucelus e 15 Random SR Relic Shard box

Guarda per 4 ore e riscuoti la ricompensa Gift Pack V - Contenuto del pacchetto: un Red Nucleus e la cornice per avatar 'Raging Sands'

Va precisato che il funzionamento di questi Twitch Drop è leggermente diverso rispetto agli altri (come quelli di Overwatch 2 per ottenere la skin leggendaria di Kiriko): in questo caso, infatti, quattro ore di visione delle dirette sono sufficienti ad ottenere ogni singola ricompensa e non è necessario riscattare ciascun drop per iniziare ad accumulare il tempo per quello successivo. Insomma, ottenere questi premi è molto più semplice rispetto a quanto avviene solitamente sulla piattaforma viola.

Come riscattare le ricompense

Al raggiungimento di ogni obiettivo, effettuate l'accesso all'inventario di Twitch e cliccate sul tasto riscatta. Completato questo passaggio, visitate il sito ufficiale ed effettuate l'accesso con il vostro account Twitch e con il profilo di Tower of Fantasy: a questo punto non resta altro da fare che selezionare con attenzione la nazione (Europe) e il server sul quale è stato creato il vostro personaggio. Quindi confermate, così che tutte le ricompense possano essere inviate al vostro profilo tramite la casella di posta in game. Vi ricordiamo che l'iniziativa + già attiva e terminerà il prossimo 26 ottobre 2022.