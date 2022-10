Tower of Fantasy 2.0: dall'arma SSR gratis alla versione Steam, tutte le novità di Vera

Si è appena conclusa la diretta dedicata al reveal dell'aggiornamento alla versione 2.0 di Tower of Fantasy, il quale arriverà la prossima settimana e porterà nel free to play una corposa serie di novità.

Come potete immaginare, al centro dell'aggiornamento gratuito troviamo le due nuove aree esplorabili. La prima è Vera, un enorme deserto nel quale potremo affrontare nuovi boss, accettare missioni inedite e andare a caccia di collezionabili. A fluttuare su Vera c'è poi Mirroria, un'enorme città volante in stile cyberpunk nella quale sarà possibile incontrare altri giocatori, parlare con i personaggi e divertirsi in attività collaterali come la Gachapon Machine, uno strumento utile per tentare la fortuna ed ottenere tante ricompense gratis, incluse le risorse per le pull nei banner a tempo o permanenti.

Nel corso delle prossime settimane sarà inoltre possibile investire i Red Nuclei in due speciali banner a tempo: il primo sarà dedicato a Ruby e il secondo a Saki Fuwa, la letale ninja armata di doppia katana. Come se non bastasse, tutti i giocatori che esploreranno Vera potranno aggiudicarsi un'altra box gratuita con la quale ottenere una qualsiasi arma SSR a scelta. Chi è in cerca di attività endgame da affrontare sarà poi felice di sapere dell'arrivo di ben due nuovi Instance Boss, ovvero Puppet Singer e Abyssant Weaver. Questi due nemici faranno parte anche dei possibili rivali che si potranno incontrare nei Grayspace Fissure, portali attraverso i quali i giocatori che hanno raggiunto il livello 74 possono affrontare nemici di alto grado ed ottenere ricompense.

Vi ricordiamo che la versione 2.0 arriverà il prossimo 20 ottobre 2022 e segnerà anche l'arrivo del gioco gratis su Steam, così che non si debba più scaricare il gioco dal sito ufficiale.

Avete già riscattato i codici di ottobre 2022 di Tower of Fantasy per ottenere un Gold Nucleus e altre risorse?