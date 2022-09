Tower of Fantasy: arriva il trasferimento tra server, 1000 Dark Crystals gratis per tutti

Il turbolento lancio della versione 1.5 di Tower of Fantasy, il free to play che strizza l'occhio a Genshin Impact, è stato accompagnato da un dono particolarmente generoso a tutti i giocatori e dall'annuncio di una feature richiesta a gran voce dalla community.

La prima bella notizia riguarda il corposo pacchetto di Dark Crystal che sono stati donati a tutti i giocatori che hanno raggiunto almeno i livello 6 prima della pubblicazione dell'aggiornamento. La manutenzione che ha preceduto la patch non è filata liscia come l'olio e ha costretto gli sviluppatori a prendersi del tempo extra: questo ha avuto un'influenza sulle ricompense, che sono aumentate sensibilmente. Chiunque effettuerà l'accesso nelle prossime ore potrà infatti ottenere senza alcun costo aggiuntivo 1.000 Dark Crystals, una quantità notevole di risorse da investire nelle pull, magari quelle di Claudia, la nuova arrivata. Altra informazione che farà piacere ai fan del free to play è che il trasferimento del personaggio tra server è in dirittura d'arrivo. Già disponibile nella versione cinese, questa funzionalità è in fase di test e verrà messa a disposizione dei giocatori quando gli sviluppatori saranno sicuri della sua stabilità.

