Tower of Fantasy in cinese: come risolvere il bug della lingua su PC

Come spesso accade al lancio di titoli gratuiti molto attesi, anche Tower Of Fantasy soffre di qualche piccolo problema e, più nello specifico, vi è un bug che affligge i giocatori PC. Se anche a voi il gioco parte in cinese e non avete idea di come modificare la lingua, allora siete nel posto giusto.

Per qualche strana ragione, infatti, al primo avvio del free to play su PC potrebbe capitare che un bug modifichi la lingua principale e faccia sì che tutti i sottotitoli siano in cinese. Dal momento che modificare la lingua risulta quasi impossibile tramite i menu delle impostazioni, per risolvere il problema occorre seguire alcuni semplici passaggi che permettono il reset delle impostazioni.

Se Tower Of Fantasy vi parte in cinese, non dovete fare altro che visitare la cartella con i file del gioco: se avete un collegamento rapido sul desktop, vi basterà cliccare sopra di esso con il tasto destro del mouse e selezionare l'opzione "Apri percorso file". In alternativa, dovete individuare la posizione in cui avete installato il gioco e seguire il percorso "Tower Of FantasyHottaContentPatchPaks". Per risolvere l'errore vi basterà eliminare l'unico file all'interno della cartella denominata PatchPaks, ovvero "MyCultureName.ini": eliminate quindi il file e chiudete la finestra, poiché il vostro lavoro è ormai terminato. A questo punto non resta altro da fare che avviare il gioco, le cui impostazioni della lingua verranno aggiornate e potrete giocarlo in inglese.

Vi ricordiamo che siete ancora in tempo per seguire la nostra guida con tutti i consigli su come sbloccare armi e personaggi gratis con i Twitch Drops di Tower of Fantasy. Se non avete ancora iniziato a giocare il nuovo free to play, inoltre, potrebbe tornarvi utile la guida su come scegliere il miglior server per giocare senza code a Tower of Fantasy.