Tower of Fantasy: codici di agosto per ottenere armi e personaggi gratis

In maniera molto simile a Genshin Impact, anche Tower of Fantasy propone periodicamente ai suoi giocatori una serie di codici che, al momento del riscatto, consentono di ricevere in maniera completamente gratuita risorse da investire per sbloccare armi e personaggi.

Come riscattare i codici

Il primo step da seguire per poter riscattare un codice di Tower of Fantasy è quello di completare il tutorial, ovvero le sequenze iniziali del gioco in cui vi verrà chiesto di seguire Shirli per portare a termine semplici quest. Una volta terminata questa fase, vedrete comparire nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia una piccola icona bianca a forma di regalo: se siete su Android/iOS vi basterà toccarla con un dito, invece su PC dovrete tenere premuto il tasto alt per attivare la modalità cursore e poi usare il mouse per cliccarci sopra. Raggiunta la schermata delle ricompense, selezionate la voce "Rewards" in basso e poi "Exchange" nella colonna a sinistra. Vi ritroverete così nel menu dedicato ai codici, i quali possono essere inseriti nel campo di testo sulla destra.

Codici di agosto 2022

A poche ore dal debutto in Europa di Tower of Fantasy, Hotta Studio ha già attivato alcuni di questi codici che resteranno attivi per tutto il mese di agosto 2022, sebbene alcuni di essi abbiano un numero di utilizzi molto limitato e potrebbe non essere più possibile riscattarli.

Ecco di seguito i codici attualmente attivi:

ILOVETOF

TOF666

TOF888

TOF0811TOF

Le ricompense dovrebbero essere automaticamente aggiunte all'inventario del giocatore, ma potete controllare per sicurezza la casella di posta virtuale (basta cliccare sull'icona a forma di lettera poco sotto la mini-mappa, nell'angolo in alto a sinistra dello schermo) eventuali messaggi contenenti ulteriori oggetti da riscattare.

