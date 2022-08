Tower of Fantasy: come ottenere velocemente Cristalli Neri

Come in tutti i giochi free-to-play moderni, anche in Tower of Fantasy esistono diverse valute virtuali con le quali è possibile acquistare e ottenere armi, ed equipaggiamento tramite i rivenditori sparsi all’interno dell’open world - a proposito di armi, non perdetevi la nostra guida alle migliori armi per ogni ruolo di Tower of Fantasy.

I Cristalli Neri rappresentano una delle valute premium in Tower of Fantasy, e sono quindi merce piuttosto rara ma dal grande valore, utile per acquistare oggetti speciali ed esclusivi nel negozio del gioco. Scopriamo quindi in che modo è possibile ottenerne grandi quantità senza fare troppa fatica, e soprattutto senza perdere troppo tempo.

Esistono cinque metodi principali per ottenere Cristalli Neri in Tower of Fantasy:

completate gli achievement - ciascuno di essi, sbloccabile attraverso il completamente di specifiche attività durante il gioco, vi garantirà una somma variabile tra le 5 e le 20 unità di Cristalli Neri, insieme ad altre tipologie di ricompense

ciascuno di essi, sbloccabile attraverso il completamente di specifiche attività durante il gioco, vi garantirà una somma variabile tra le 5 e le 20 unità di Cristalli Neri, insieme ad altre tipologie di ricompense esplorate il mondo di gioco - ogni volta che raggiungerete una certa percentuale di completamento nell’esplorazione del mondo di gioco (accumulabile scoprendo nuove zone, risolvendo puzzle ambientali e trovando tesori), verrete ricompensati con una certa quantità di Cristalli Neri

ogni volta che raggiungerete una certa percentuale di completamento nell’esplorazione del mondo di gioco (accumulabile scoprendo nuove zone, risolvendo puzzle ambientali e trovando tesori), verrete ricompensati con una certa quantità di Cristalli Neri completate le missioni - questo è uno dei modi più semplici e con il maggior tasso di guadagno di Cristalli Neri: tutto quello che dovrete fare sarà portare a termine missioni e quest per ricevere ottime ricompense

questo è uno dei modi più semplici e con il maggior tasso di guadagno di Cristalli Neri: tutto quello che dovrete fare sarà portare a termine missioni e quest per ricevere ottime ricompense salite di livello nel Battle Pass - anche in Tower of Fantasy esiste un Battle Pass: aumentando il vostro livello raggiungerete alcune soglie che conterranno Cristalli Neri all’interno delle ricompense. Naturalmente, acquistando tramite denaro reale la versione premium del Battle Pass le ricompense saranno molto maggiori

anche in Tower of Fantasy esiste un Battle Pass: aumentando il vostro livello raggiungerete alcune soglie che conterranno Cristalli Neri all’interno delle ricompense. Naturalmente, acquistando tramite denaro reale la del Battle Pass le ricompense saranno completate le missioni del Taccuino - alcune di queste missioni vi forniranno Cristalli Neri come parte della ricompensa di completamento

Se volete saperne di più sul gioco, non dimenticatevi di dare un'occhiata alla nostra anteprima di Tower of Fantasy.