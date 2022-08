Tower of Fantasy: come sbloccare un'arma SSR gratis a scelta

Tra le numerose iniziative che Hotta Studio ha lanciato in occasione dell'apertura dei server di Tower of Fantasy troviamo anche Starpath Navigation, un interessante evento a tempo limitato che permette a tutti i giocatori di mettere le mani su una delle armi più rare del free to play.

Come accedere all'evento

L'evento in questione, dedicato ai nuovi giocatori, prende il nome di Starpath Navigation e può essere sbloccato già nelle prime fasi dell'avventura. Si può accedere alla schermata principale dell'evento a tempo dopo aver completato la missione della storia principale intitolata "Ecological Station Intruders", ovvero una delle prime quest che si completano in compagnia di Shirli dopo l'arrivo all'accampamento. Una volta completata questa missione, vedrete spuntare nell'angolo in alto a destra dello schermo un'icona a forma di pacchetto regalo. Chi gioca su dispositivi mobile (Android o iOS) può limitarsi a toccare l'icona per accedere alla pagina delle ricompense, invece chi è su PC deve tenere premuto il tasto alt e spostare il cursore del mouse in corrispondenza dell'icona per poi cliccarci sopra. Una volta nella pagina delle ricompense, selezionate la scheda "Newcomer Event" in basso per giungere alla schermata principale di Starpath Navigation.

Come sbloccare l'arma SSR gratis

Come si può notare osservando la schermata di Starpath Navigation, l'evento consiste in una lunghissima serie di mini-obiettivi il cui completamento permette di accumulare punti in una specie di pass. Le missioni sono piuttosto semplici e consistono nell'effettuare il login ogni giorno, completare la storia e altre piccole attività. Ogni volta che completerete qualche sfida, potrete ritornare alla schermata e cliccare sul tasto "Claim" per ottenere le ricompense e aggiungere i punti nell'apposita schermata.

Scalando i livelli di questo pass è possibile ottenere una corposa serie di ricompense, ma è solo raggiungendo il tetto massimo di punti, ovvero 700, che si può mettere le mani su un pacchetto contenente i seguenti oggetti:

Gold Nucleus x5

Arma SSR a scelta

Proof of Purchase x5

Questo significa che, completando l'evento al 100%, otterrete 5 pull e anche un gettone che consente di ottenere una delle armi più rare del gioco a scelta: in parole povere, verrete chiamati a decidere quale arma SSR aggiungere alla vostra collezione, così da ottenere anche la skin ad essa associata (prendendo la falce, ad esempio, otterrete anche King).

