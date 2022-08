Tower of Fantasy: come sbloccare armi e personaggi gratis con i Twitch Drops

Per celebrare il lancio di Tower of Fantasy, il nuovo free to play ispirato a Genshin Impact, il team di sviluppo ha collaborato con Twitch per distribuire agli spettatori della piattaforma una ricca collezione di ricompense gratuite.

Per ricevere i Twitch Drops di Tower of Fantasy occorre innanzitutto registrare un account del gioco (se non l'avete fatto, vi basterà avviarlo per poterne creare uno). Effettuate l'accesso a Twitch e visitate l'inventario per scorrere tra le promozioni attive ed individuate quella di Tower of Fantasy: cliccate quindi sul tasto "Connetti" per visitare la pagina ufficiale del gioco ed effettuare il collegamento tra il gioco e la piattaforma di streaming. A questo punto i vostri account sono predisposti a ricevere le ricompense e non dovete fare altro che osservare le dirette legate al free to play. Potete velocizzare il processo visitando la pagina in cui si visualizzano a schermo esclusivamente i canali con i drop abilitati.

Ecco di seguito i requisiti per sbloccare i cinque bonus di Tower of Fantasy:

Gift Pack I - Guarda per 30 minuti e riscuoti la ricompensa

Gift Pack II - Guarda per 1 ora e riscuoti la ricompensa

Gift Pack III - Guarda per 2 ore e riscuoti la ricompensa

Gift Pack IV - Guarda per 3 ore e riscuoti la ricompensa

Gift Pack V - Guarda per 4 ore e riscuoti la ricompensa

Questi sono invece i contenuti di ciascun pacchetto gratis di Tower of Fantasy:

Gift Pack I: 1 x Black Nucleus e 1 x Vanguard Trailblazer

Gift Pack II: 50 x Dark Crystal e 5 x Random SR Relic shard box

Gift Pack III: 100 x Dark Crystal e 10 x Random SR Relic shard box

Gift Pack IV: 1 x Gold Nucleus e 15 x Random SR Relic shard box

Gift Pack V: 2 x Gold Nucleus e 1 x Illusory Link

A differenza di quanto avviene solitamente con i Twitch Drops, ogni ricompensa tiene in considerazione i progressi di quelle precedenti: questo significa che basta guardare un totale di 4 ore di dirette streaming per ricevere tutti i pacchetti di ricompense gratuite. La promozione resterà attiva solo fino alla prossima domenica 14 agosto 2022 alle ore 9:00 del fuso orario italiano.

