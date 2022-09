Tower of Fantasy: come sbloccare Frigg gratis nel nuovo banner

Come annunciato qualche giorno fa, Tower of Fantasy si è aggiornato con il banner di Frigg, nuovo personaggio di cui è ora possibile sbloccare l'arma SSR e il Simulacrum, ovvero la skin. Scopriamo insieme come fare per mettere le mani sullo spadone di ghiaccio in maniera completamente gratuita.

Come sbloccare Frigg

Il sistema di pity nei banner di Tower of Fantasy ha un funzionamento completamente diverso rispetto a quello visto in Genshin Impact, sebbene permetta di avere maggiore controllo sul tipo di oggetto da ottenere da parte del giocatore. In ogni banner a tempo, il pity è fissato a 80: questo significa che chiunque non dovesse avere fortuna a sufficienza da trovare un'arma SSR nelle prime 79 pull, la numero 80 gli garantirà un oggetto tra quelli più preziosi. Esistono però due importanti fattori da tenere in considerazione: il primo è che il ritrovamente di un'arma SSR non resetta il pity, l'altro è che non esiste alcun '50 e 50'. In parole povere, potreste anche raggiungere tre pity di fila senza trovare il personaggio del banner a tempo (in questo caso Frigg), ma gli sviluppatori hanno implementato un sistema per avere la certezza di ottenere quell'eroe al 100%. Ogni pull nel banner a tempo, infatti, permette di ricevere gettoni da spendere nel negozio: le normali pull garantiscono un gettone, i personaggi SR che avete già potenziato al massimo (6 Stelle) ne danno due. Con 120 gettoni è possibile visitare il negozio ed acquistare Frigg, così da ottenerla per la prima volta oppure costellarla. In sostanza, con 120 pull nel banner si ha la certezza matematica di ottenere il personaggio. Sappiate però che i gettoni del banner a tempo vengono trasformati in gettoni del banner permanente allo scadere dell'evento di Frigg, invece il pity non viene resettato.

Come accumulare Red Nuclei e Dark Crystal gratis

Giungiamo quindi alla parte più interessante, ovvero come sbloccare Frigg in maniera completamente gratuita. Come avete potuto leggere, per ottenere Frigg al 100% bastano 120 Red Nuclei, le sfere di colore rosso che si ottengono gratuitamente con alcune azioni in game oppure spendendo 150 Dark Crystal, l'equivalente dei Primogem in Genshin Impact. Per vostra fortuna, Tower of Fantasy include così tante attività che, soprattutto se giocate dal day one, vi permetteranno di raggiungere senza troppi problemi il numero di pull utile per sbloccare Frigg.

Ecco come ottenere Dark Crystal gratis in Tower of Fantasy:

Completate tutte le attività settimanali (350 ogni 7 giorni)

Risolvete i piccoli puzzle contrassegnati da un puntino bianco sulla mappa

Portate avanti la quest principale e le storie dei personaggi

Contribuite alla crescita della Crew e raccogliete il premio settimanale

Completate tutti gli obiettivi in ciascuna pagina del Wanderer's Log (ogni pagina mette in palio dai 350 ai 500 Dark Crystal)

Visitate regolarmente la sezione Terminal per riscattare i Dark Crystal relativi agli achievement

Potenziate i veicoli e riscattate la ricompensa

Raccogliete le ricompense dell'accesso giornaliero

Seguite l'account Facebook o il canale Discrod dal menu dei doni (100 Dark Crystal)

Riscattate i Level Up Pack, che si sbloccano salendo di livello

Scalate i livelli gratuiti o a pagamento del Battle Pass

Sbloccate nuove ricette

Scalate le classifiche della modalità PvP

Avanzate nella modalità Bygone Phantasm

Sbloccate i punti di viaggio rapido e le torri

Non è finita qui, poiché il gioco mette in palio anche un bel po' di Red Nuclei in occasione di eventi a tempo e iniziative per il lancio. Una volta completato il tutorial, potete riscattare 10 Red Nuclei gratis nella sezione "Side by side II" del menu dei regali, invece le attività dell'evento Road to Strife di Tower of Fantasy permetteranno di accumulare un'altra decina di pull nel banner a tempo.

Come sbloccare la skin alternativa di Frigg e la sua arma

Se il vostro obiettivo è quello di ottenere anche il costume alternativo di Frigg, il quale è legato alla seconda skin della spada SSR, sappiate che occorrono 4 copie del personaggio. Tutti i Simulacra extra delle armi SSR si sbloccano infatti al raggiungimento delle 3 stelle, ovvero sbloccando quattro volte la stessa arma. Una volta raggiunto l'obiettivo, potete recarvi nel menu e utilizzare sia Frigg che Balmung nel loro secondo aspetto.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida alle migliori armi di Tower of Fantasy per i nuovi giocatori.