Tower of Fantasy: come scaricare il gioco gratis, link al download su PC, iOS e Android

È ora disponibile al download l'applicazione di Tower of Fantasy, il nuovo free to play ambientato in un mondo completamente esplorabile ed ispirato a Genshin Impact. Ecco tutti i dettagli su come scaricarlo su PC o su dispositivi mobile.

Come scaricare Tower of Fantasy su PC

Visitate il portale ufficiale di Tower of Fantasy e, in corrispondenza del timer che ricorda quante ore mancano al lancio, cliccate sul tasto nero con su scritto "Windows": in questo modo partirà il download del launcher. Eseguite quindi il launcher, installatelo e poi avviate l'eseguibile per dare il via al download dei file necessari a far partire il titolo all'apertura dei server. Va precisato che, a differenza di quanto si potesse pensare, Tower of Fantasy non debutterà al lancio su Steam ed Epic Games Store. Nei primi mesi dall'uscita, infatti, il free to play di Tencent sarà disponibile su PC solo ed esclusivamente attraverso il client ufficiale e in un secondo momento sarà possibile effettuare il download tramite i due servizi aggiuntivi.

Come scaricare ToF su Android, iPhone e iPad

Scaricare Tower of Fantasy su dispositivi mobile è davvero semplice, poiché il gioco è disponibile al download gratuito sui principali store di Google ed Apple. Vi basterà cercare il nome del titolo nei negozi digitali ed effettuare il download.

Se non riuscite a trovare l'app, ecco di seguito i link al download di Tower of Fantasy:

Va precisato che il gioco è disponibile già al download nonostante la sua uscita sia fissata al prossimo giovedì 11 agosto 2022. Sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sulla data e l'orario di sblocco di Tower of Fantasy, così da giocare sin dal primo minuto dall'apertura dei server.