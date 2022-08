Tower of Fantasy: come scegliere il miglior server per giocare senza code

Dopo una prima fase Beta, Tower of Fantasy è disponibile su PC e mobile (iOS e Android), come accade però spesso nelle ore successive al lancio di questo tipo di giochi, i server potrebbero essere pieni e dunque scegliere il miglior server per giocare diventa fondamentale. Ecco come fare per entrare nei migliori server di Tower of Fantasy.

Iniziamo dicendo che sì, in Tower of Fantasy è possibile cambiare server in-game, tuttavia questa scelta vi costerà tutti i vostri progressi in quanto non esiste una funzione per trasferire i salvataggi da un server all'altro. In altre parole, cambiando server in corso d'opera dovrete ricominciare da zero, ecco quindi che scegliere il server giusto fin dalla prima partita è di fondamentale importanza.

Tower of Fantasy migliori server

Europa

Aimanium

Valstamm

Astora

Nord America

The Glades

New Era

Lunalite

Asia Pacifica

Eden

Gomap

Galaxy

Sudest Asiatico

Phantasia

Saeri

Aeria

America del Sud

Luna Azul

Pegasus

Phoenix

Un trucco utile per scegliere il miglior server di Tower of Fantasy è quello di controllare il colore delle icone a fianco del nome: rosso indica un server pieno con lunghe code, giallo un server particolarmente affollato, mentre in caso di luce verde il server non è ancora pieno e sta funzionando al meglio delle proprie capacità. In caso di icona non illuminata, il server è in manutenzione.

Infine, ecco come scaricare gratis Tower of Fantasy, il gioco è disponibile su iPhone, Android e PC ma non può essere scaricato da Steam o Epic Games Store,