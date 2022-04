Tower of Fantasy: data e ora d'inizio per la Beta del free to play simile a Genshin Impact

A distanza di qualche settimana dall'annuncio della Closed Beta di Tower of Fantasy, il team di sviluppo dell'attesissimo free to play ha svelato sui social tutti i dettagli su quanto sarà possibile prendere parte all'imminente fase di test della versione globale.

I server della Closed Beta di Tower of Fantasy accoglieranno i giocatori PC a partire da domani, martedì 19 aprile 2022 alle ore 2:00 del fuso orario italiano. Questo significa che questa notte potrete iniziare ad esplorare il mondo del gioco gratis che strizza l'occhio a Genshin Impact. Per quello che riguarda invece gli inviti per coloro i quali si sono iscritti alla Closed Beta e sono stati selezionati, questi sono già stati inviati agli indirizzi email segnalati in fase di registrazione. All'interno dei messaggi inviati ai fortunati utenti dovrebbe esservi un link utile per dare il via al preload e avere così il gioco pronto per l'avvio all'apertura dei server.

In attesa di saperne di più su quali saranno i contenuti proposti nella Closed Beta e quale sarà la sua durata esatta, vi ricordiamo che l'uscita del free to play in Italia e in altri paesi europei è prevista entro la fine dell'anno corrente in esclusiva su PC e dispositivi mobile (Android e iOS).

