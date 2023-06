Tower of Fantasy ha una data su PS5 e PS4: arrivano Domain 9 e Liu Huo

Dopo la conferma dell'avvio dei lavori su di una versione PS5 e PS4 di Tower of Fantasy, è tempo di scoprire tutti i dettagli sul lancio dei porting e sulle novità in arrivo in-game.

Hotta Studio conferma che il MMORPG realizzerà il suo debutto su console di casa Sony a partire dal prossimo 8 agosto 2023. In concomitanza con l'annuncio sono stati aperti i preordini di Tower of Fantasy su PlayStation Store, con il reveal delle versioni Standard, Deluxe e Ultimate del gioco. Nel presentare l'esordio del titolo su PS5, il team di sviluppo conferma il supporto a feedback aptico e una resa grafica con risoluzione in 4K.

Per festeggiare l'arrivo dell'MMORPG su hardware Sony, a partire dall'8 agosto sarà inoltre disponibile la nuova mappa di Tower of Fantasy, con i giocatori che potranno partire all'esplorazione di Domain 9. Dallo stile orientaleggiante, l'ambientazione darà il benvenuto anche a un personaggio inedito: la combattente Liu Huo. Con una personalità grintosa e determinata, la lottatrice affronta gli avversari brandendo il Pine Comet, una grande arma dalle fattezze di un pennello, per uno stile di combattimento che rimanda ai mondi delle arti marziali e della tradizionale pittura a inchiostro cinese.



Dopo l'aggiunta della mappa The Grand Sea in Tower of Fantasy, il titolo è dunque pronto ad accogliere ulteriori novità.