Tower of Fantasy: data e ora di sblocco dell'open world gratis per PC, iPhone e iPad

Manca ormai davvero pochissimo al debutto ufficiale di Tower of Fantasy, l'action a mondo aperto che potrà essere giocato in maniera completamente gratuita. Scopriamo tutti i dettagli sull'apertura dei server, così da poter giocare sin dal primo minuto.

Sebbene Tower of Fantasy sia già disponibile su tutte le piattaforme, non è ancora possibile accedere ai server, i quali risultano essere attualmente in manutenzione. Questo è perché il gioco è solo in fase di preload e il lancio ufficiale è previsto tra poche ore: sarà infatti possibile accedere ad uno dei tanti server di Tower of Fantasy a partire da domani, giovedì 11 agosto 2022, alle ore 2:00 del fuso orario italiano. Questo significa che il gioco verrà sbloccato questa notte in tutto il mondo su ciascuna delle piattaforme supportate. Vi ricordiamo infatti che Tower of Fantasy sarà giocabile solo ed esclusivamente su PC (tramite un client proprietario e successivamente su Steam ed Epic Games Store), dispositivi Android e iOS (iPhone e iPad).

