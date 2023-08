Tower of Fantasy ora disponibile gratis su PS4 e PS5: il trailer celebra i 120 fps

A pochi mesi di distanza dall'annuncio della data di uscita di Tower of Fantasy su PS5 e PS4, è giunto il momento di dare il benvenuto al titolo ispirato a Genshin Impact sulle console Sony.

La release del porting è stata celebrata con la pubblicazione di un nuovo trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il video, in particolare, si concentra sulle caratteristiche della versione next-gen di Tower of Fantasy e alle feature supportate dall'MMO su PlayStation 5.

Tra queste ultime, spiccano il raggiungimento di una risoluzione in 4K e la possibilità di portare il frame rate del titolo sino a un massimo di 120 fps. Grazie all'SSD di PS5, conferma il team di sviluppo, la versione PS5 di Tower of Fantasy si presenta inoltre con caricamenti ultra-rapidi in dotazione. A favorire l'immersività interviene inoltre il supporto al feedback aptico di DualSense, con la funzionalità pensata per dare il suo meglio nel corso degli scontri sul campo di battaglia, con una resa differente studiata per ciascuna arma disponibile in-game.



Dopo essersi mostrato in diversi trailer per la versione PS4 e PS5 di Tower of Fantasy, il porting console del free to play è ora disponibile anche su ecosistema Sony, dopo l'originale esordio su PC e dispositivi mobile.