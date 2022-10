Tower of Fantasy si evolve: arriva l'espansione Vera con deserti e città cyberpunk

Tower of Fantasy, il rivale open world gratis di Genshin Impact, sta per ricevere il suo primo grande aggiornamento. Level Infinite e Hotta Studio annunciano la data di lancio e illustrano i contenuti dell'espansione Vera.

Il ricco contenuto aggiuntivo gratuito di Tower of Fantasy introdurrà due ambientazioni inedite, il Deserto Gobby con la sua natura selvaggia e Mirroria, una scintillante città cyberpunk edificata al centro di questo aspro deserto.

Entrambe le aree offriranno ai Wanderers tante sfide da completare e, con esse, una pletora di migliorie e oggetti da acquisire. L'esplorazione delle nuove aree sarà foriera di sorprese per i Wanderers, grazie alle missioni inedite, agli eventi originali, alle pericolose incursioni da fronteggiare e alle battaglie contro boss leggendari da dover superare per acquisire ulteriore esperienza.

Il cuore nevralgico del gameplay inedito offerto dall'update Vera è rappresentato da Grayspace, un'ambientazione oscura popolata da creature multiformi desiderose di spezzare definitivamente i già delicati equilibri ecologici di Gobby. Il lancio dell'espansione gratuita Vera è previsto per il 20 ottobre, contestualmente all'aggiornamento che coinvolgerà tutte le versioni di Tower of Fantasy su PC e dispositivi mobile iOS e Android.

Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra guida con trucchi di Tower of Fantasy, con tutte le indicazioni per 'partire con il piede giusto' nella scelta del server, nella progressione delle attività da completare per ottenere le migliori ricompense e nella composizione dell'equipaggiamento più adatto al proprio stile di gioco.