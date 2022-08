Tower of Fantasy gratis: tutti i codici per creare Naruto, 2B, Joker e altri personaggi

Come ormai ben saprete, l'editor di Tower of Fantasy è piuttosto profondo e consente di creare qualsiasi personaggio senza particolari problemi e poi condividerlo con altri utenti. Se volete creare i personaggi più famosi di fumetti, videogiochi e non solo, ecco i codici che vi permetteranno di farlo in una manciata di secondi.

Come modificare l'aspetto del personaggio

Per accedere alla schermata dell'editor del protagonista di Tower of Fantasy occorre avviare il gioco e, nel menu principale (quello in cui si può scegliere il server), selezionare la voce "Presets" in alto a destra. A questo punto dovete selezionare l'icona a forma di casa con scritto "Lobby" a destra del personaggio: così facendo, si accede alla schermata relativa alla condivisione degli avatar con il resto della community. Selezionate ora la scheda "Popularity vote" e scorrete tra i vari personaggi creati dagli altri giocatori, proposti in base al numero di like ricevuti. Cliccate sull'immagine del personaggio che volete utilizzare e segnatevi il suo ID, visibile in basso a sinistra della schermata. A questo punto ritornate nell'editor e cliccate sul tasto "Import" nell'angolo in basso a sinistra e immettete il codice per far trasformare il personaggio al centro dello schermo. Sappiate che esiste una limitazione: se avete scelto un protagonista di sesso maschile, non potrete usare codici di eroi femminili e viceversa.

Codici per l'editor di Tower of Fantasy

Ecco alcuni degli ID più popolari per l'editor del protagonista di Tower of Fantasy:

2B di Nier Automata - ID Personaggio: 63865

Sasuke Uchiha di Naruto - ID Personaggio: 1012

Nagato di Naruto - ID Personaggio: 6157

Hisoka Morow di Hunter x Hunter - ID Personaggio: 3291

Nezuko Kamado di Demon Slayer - ID Personaggio: 137453

Izuku Midoriya di My Hero Academia - ID Personaggio: 496

Naruto (versione 1) - ID Personaggio: 271677

Naruto (versione 2) - ID Personaggio: 145774

Edward Elric di Fullmetal Alchemist - ID Personaggio: 5947

C-18 di Dragon Ball Z - ID Personaggio: 91042

Ken Kaneki di Tokyo Ghoul - ID Personaggio: 323715

Joker (villain di Batman) - ID Personaggio: 427725

Keqing di Genshin Impact - ID Personaggio: 690

Bennett di Genshin Impact - ID Personaggio: 1929

Jean di Genshin Impact - ID Personaggio: 183385

Ganyu di Genshin Impact - ID Personaggio: 587394

Kaeya di Genshin Impact - ID Personaggio: 291326

